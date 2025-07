"Ресторант на бъдещето" подготвя кулинарна революция (ВИДЕО)

През септември в Дубай предстои откриването на ресторант Woohoo, който се рекламира като „заведението на бъдещето“, съобщава Ройтерс. Той ще бъде разположен в сърцето на града, съвсем близо до емблематичната Бурж Халифа – най-високата сграда в света. Въпреки че приготвянето на ястията ще бъде поверено на професионални готвачи, всичко останало – от дизайна на менюто до обстановката, интериорът и начина на обслужване – ще бъде създадено от изкуствен интелект на име шеф Айман, специализиран в кулинарията.

Името "Айман" е съчетание от думите AI (изкуствен интелект) и man (човек). Моделът е обучен на база десетилетия научни изследвания върху храните, данни за техния молекулярен състав и хиляди рецепти, отразяващи световни кулинарни традиции, обяснява един от съоснователите на ресторанта – Ахмет Ойтун Чакир.

