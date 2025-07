С церемония по разоръжаване: ПКК отива в историята (ВИДЕО)

Обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК) започна първите стъпки към разоръжаване, затваряйки глава от четиридесетгодишна въоръжена кампания срещу турската държава в конфликт, в който загинаха над 40 000 души, пише Al Jazeera. В петък в северния кюрдски регион на Ирак се проведе малка церемония, където 20 до 30 бойци на ПКК унищожиха оръжията си, вместо да ги предадат на което и да е правителство или орган. Символичният процес се провежда под засилени мерки за сигурност и се очаква да продължи през цялото лято.

Разоръжаването се следи отблизо от членове на кюрдската Демократична партия в Турция, както и от турските медии. По-нататъшни фази ще се проведат на определени места, включващи координация между Турция, Ирак и кюрдското регионално правителство в Северен Ирак. ОЩЕ: След разпускането на ПКК: Турция обеща разоръжаването да протече гладко

