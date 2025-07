"Овъглени и разкъсани деца": Израелска атака срещу училище в Газа (ВИДЕО)

Най-малко осем души са били убити, включително деца, при израелска бомбардировка на училището „Халима ал-Саадия“ в северната част на Ивицата Газа, където са се укривали разселени палестинци. Новината за атаката съобщи Al Jazeera, позовавайки се на източници от болница „Ал-Шифа“. По-късно информацията за загиналите беше актуализирана, като техният брой се увеличи до 10. Няколко души също са били ранени при нападението. Оцелелите са разказали за ужасяваща сцена на огнена стихия.

Стана ясно, че около 1000 разселени лица са се укривали в атакуваното училище. В него – палатки и класни стаи са ползвани като убежище за хората. Учебното заведение е приютявало хиляди разселени палестинци, които са избягали от домовете си в източните части на Ивицата Газа след израелските заповеди за принудително разселване.

#Breaking Medical crews are rescuing a number of martyrs and wounded, most of them children, as a result of the occupation aircraft bombing of Halima Al-Sadia School, which is sheltering displaced people in Jabalia Al-Nazla, north of Gaza. pic.twitter.com/DjwokygH9P