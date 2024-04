Рожден ден по индийски: Ето какво разрязаха вместо торта (ВИДЕО)

Постът й бе озаглавен "Плодова торта", но раздели хората в интернет. Много потребители бяха разочаровани от видеото, споделяйки, че е специалният повод е съсипан, а други смятат, че е било по-добре да няма парти. ОЩЕ: След семеен скандал: Жена се качи на електрически стълб и стисна жицата (ВИДЕО)

This Indian🇮🇳 Family celebrates birthday by cutting a Papaya instead of Birthday Cakes#AprilFoolsDay #HardikPandya #TXT_DejaVu #WeWantBINIverseInAraneta

#RCBvsLSG pic.twitter.com/1eL0Rs8MOJ