Руската армия е сформирала „специален бурятски батальон“, който включва граждани на Северна Корея.

Известно е, че вече 18 войници, пратени от диктатора Ким Чен Ун в подкрепа на руския му колега Владимир Путин, са избягали от позициите си на границата на Брянска и Курска област в Русия. Това съобщават изданията „Украинска правда“ и „24 канал“, като се позовават на източници в специалните служби.

Според източниците на "Правда" това се е случило на 7 километра от държавната граница с Украйна. Причините за бягството на севернокорейските войници са неизвестни. Руската армия е започнала да ги издирва. На свой ред, руснаците се опитват да скрият тези данни от висшето командване.

В същото време разузнавателните източници на "24 канал" отбелязват, че военните от КНДР са служили в базата на 11-а отделна десантно-щурмова бригада на руската армия. В този батальон служат приблизително 3000 души.

Russia forms battalion of North Korean citizens on the basis of Buryat brigade



The approximate number of personnel of this battalion is about 3,000, a military intelligence source told the Ukrainian news and analysis website LIGA. net. pic.twitter.com/Yix4AklTQf