Руски петрол в морето: Хутите съсипаха два танкера и удариха машината на Путин (ВИДЕО)

Йеменските хути, подкрепяни от Иран, атакуваха два танкера с руски товари, включително петрол.

Случаите показват, че нападения бунтовниците извършват не само срещу обявените за "врагове" САЩ и ЕС, а и срещу близките до режима съюзници като агресора във войната в Украйна.

Yemeni Houthis attacked two tankers carrying Russian cargo. The tanker CHIOS LION, carrying crude oil from Tuapse, was damaged by drones. The tanker BENTLEY I, heading to Shanghai from Taman, was attacked by surface boats and an unmanned vessel, and may have been hit by a… pic.twitter.com/R3H7PtwbrM