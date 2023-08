Руски въздушни удари убиха двама цивилни в Северозападна Сирия (ВИДЕО)

Според авиационната обсерватория на сирийската опозиция руски военен самолет е излетял късно във вторник от военновъздушната база Хмеймим в Латакия и е нанесъл въздушни удари по село Ейн Шиб в провинция Идлиб. Петима цивилни бяха ранени при атаките, казаха Белите каски, група за гражданска защита. Ранените са транспортирани в близките болници. ОЩЕ: Сирия: Израел атакува цели в околностите на Дамаск

През септември 2018 г. Турция и Русия се споразумяха да превърнат Идлиб в зона за деескалация, където актовете на агресия са изрично забранени. Сирийският режим и неговите съюзници обаче последователно нарушават условията на прекратяването на огъня, започвайки чести атаки в зоната. Сирия е въвлечена в ожесточена гражданска война от началото на 2011 г., когато режимът на Башар Асад потуши продемократичните протести с неочаквана ярост. Стотици хиляди хора са били убити, а повече от 10 милиона други са разселени, според оценки на ООН. ОЩЕ: Един турски войник е убит, а четирима са ранени в сирийската провинция Идлиб

In continuous retaliation to the terrorist attacks on #SyrianArabArmy points, #Russian warplanes carried out several airstrikes, targeting terrorist headquarters in Batna town on the road between Maarat Misrin and Sheikh Bahr village, north of #Idlib.

