Руските служби хванаха 570 кокаин от Перу за ЕС (ВИДЕО)

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) задържа двама чужденци в Московска област с 570 кг кокаин, скрит в камион от Перу, съобщи белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Информацията се потвърждава и от прокремълската EurAsia Daily. Междувременно "Интерфакс" допълва, че следственият отдел на ФСБ на Русия е образувал и разследва наказателно дело срещу чужденците, като на двамата е наложена мярка за неотклонение задържане под стража.

Конфискуването на наркотици за Европа от руските власти беше обявено един ден, след като португалската полиция заяви, че е разбила "една от най-големите" лаборатории за кокаин в Европа като част от операция, довела до седем ареста и конфискуването на около 1500 килограма от лекарство. Разследването започна преди година след информация от Колумбия, Испания и САЩ, допълва американската CBS News. ОЩЕ: Половин тон кокаин унищожи полицията в Австралия

The FSB detained two foreigners in the Moscow region with 570 kg of cocaine hidden in a truck from Peru



The drugs, worth up to 5.5 billion rubles, were intended to be shipped to the EU disguised as a legal cargo. The detainees are linked to the Colombian cartel "Cali."



