Саботаж е бил пожарът в най-големия бежански лагер в света

"Пожарът, който обхвана най-големия бежански лагер в света миналата седмица, е бил "планиран и целенасочен акт на саботаж", казват следователите. ОЩЕ: Бангладеш разследва пожара в най-големия бежански лагер в света

Пожарът на 5 март в Бангладеш остави 15 000 бежанци рохингия без дом и унищожи около 2800 приюта. Войнствено настроени групи са започнали огъня, за да „доминират“ над лагерите, каза правителствен служител, ръководещ разследването.

"Пожарите са избухнали на няколко места едновременно, доказвайки, че е било планирано", каза Абу Сафиан.

Между януари 2021 г. и декември 2022 г. е имало 222 пожара в лагерите на рохингите, включително 60 случая на палеж, според доклад на министерството на отбраната на Бангладеш, публикуван миналия месец. През март 2021 г. най-малко 15 души бяха убити и около 50 000 бяха разселени, след като огромен пожар разкъса лагер в селището, твърди още ВВС.

Fire at world's largest refugee camp was 'planned sabotage', investigators say https://t.co/9oHZW4NP9K