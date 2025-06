Ювентус мачка на Световното първенство! Турчин счупи рекорд на Дел Пиеро, марокански ултраси подпалиха стадиона (ВИДЕО)

Италианският гранд Ювентус записа втора поредна убедителна победа на Световното клубно първенство, разгромявайки мароканския Уидад с 4:1 в среща от втория кръг на група G. Младият турски голмайстор Кенан Йълдъз отбеляза два гола за победата и подобри рекорд на легендарния Алесандро Дел Пиеро. А на трибуните бе истинска лудница - благодарение на мароканските ултраси, които "подпалиха" стадиона с димки и факли по време на двубоя.

Още в шестата минута Бутуил от отбора на Уидад си отбеляза автогол и мароканският тим изостана в резултата. В 16-ата минута Йълдъз удвои. Лорч върна един гол за символичните гости с попадение в 25-ата минута. След почивката обаче Йълдъз вкара втория си гол в мача и трети за Юве, с което вече има 12 гола в един сезон на едва 20-годишна възраст. Така той подобри рекорда на Дел Пиеро, който на 20 години вкара 10 гола в един сезон. Трябва да се отбележи обаче, че това се случва при по-дълъг сезон - с участие в новия формат на Световното клубно първенство.

You're not real Yildiz pic.twitter.com/sVkumxQ8q4

В края на мача Душан Влахович се разписа от дузпа, за да оформи крайното 4:1. Така отборът на Игор Тудор вече има две победи в турнира с 9 отбелязани попадения и само 1 допуснат гол. В предния кръг "бианконерите" разбиха Ал Аин, а сега предстои протоколен мач срещу Манчестър Сити. А какво сториха феновете на Уидад по време на двубоя в САЩ, може да видите на видеото по-долу.

Wydad Casablanca fans during their Club World Cup match against Juventus today 👌🏻🤩 pic.twitter.com/iygwEkNzNL