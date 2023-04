Самолет се запали при излитане в Непал (ВИДЕО)

Над 150 души се намират на борда на машината, като пожарът е възникнал в един от двигателите скоро след излитането му от международното летище. Пламъци се виждаха от един от двигателите на полета за Дубай скоро след излитането от летището в Катманду.

A Fly Dubai plane caught fire while taking off from Kathmandu Airport.



The media write that the plane is trying to land. pic.twitter.com/nPbf8bEd6v