САЩ се тревожат, че Израел свършва ракетите-прехващачи

Израел изчерпва запасите си от ракети-прехващачи за ПВО системата си Arrow според източник в американското правителство на The Wall Street Journal. Източникът казва, че САЩ са били наясно с проблемите на Израел относно количеството ракети-прехващачи и то от месеци, затова са изпратили допълнителни установки в региона, но във Вашингтон има загриженост, че и американците търпят финансови щети заради необходимите за отбраната на Израел прехващачи.

Още: "Железен купол": Дуелите на израелската ПВО с иранските ракети и защо куполът сега няма отношение (ВИДЕО)

Припомняме - ракетите-прехващачи за ПВО системите са далеч по-скъпи от балистичните ракети. Те струват 2-3 милиона долара за израелските ПВО системи Arrow-2 (прехваща ракети в атмосферата) и Arrow-3 (прехваща ракети когато са в космическа орбита), над 12 милиона долара за американската THAAD (има 48 ракети-прехващача в батарея, предназначени да уцелят "атакуващи" ракети в заключителната фаза на полета им).

"Нито САЩ, нито израелците могат да продължат да прехващат ракети по цял ден. Израелците трябва да вървят напред колкото могат по-бързо и да направят каквото трябва, защото не можем да си позволим да си играем на рибари-прехващачи", каза Том Карако, директор на проекта за противоракетна отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания. Но от ЦАХАЛ коментираха, че са готови да се справят с всеки сценарий - Още: Иран май привършва ракетните установки. Тръмп обеща "нещо голямо" в Близкия изток (ВИДЕО)

И докато американският президент Доналд Тръмп още не казва категорично какво ще прави относно войната в Иран, сателитни снимки от американската военноморска база „Диего Гарсия“ в Индийския океан сочат, че няма никакво движение на американска военна техника, по-специално бомбардировачите B-2, които се считат за единственото оръжие, способно да се справи с разположения дълбоко под земята иранския ядрен комплекс Фордо. Все пак два от бомбардировачите в „Диего Гарсия“, която е на около 2000 мили от Иран, не се виждат, защото има облаци и те пречат да се видят местата, където самолетите стоят обикновено:

Satellite imagery yesterday of Naval Support Facility Diego Garcia in the Indian Ocean, roughly 2,000 miles from Iran, doesn’t show many changes since last week’s images, with 2 B-52H Long-Range Strategic Bombers still seen at the base, in addition to 6 KC-135 Aerial-Refueling… pic.twitter.com/23fpzTXhvC