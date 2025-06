Иран май привършва ракетните установки. Тръмп обеща "нещо голямо" в Близкия изток (ВИДЕО)

Само 20 балистични ракети е изстрелял Иран при последната си засега атака срещу Израел от тази сутрин - това съобщават израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF). За сравнение, при първата атака на 13 юни вечерта бяха изстреляни 150 ракети. Това обаче съвсем не значи, че иранските ракети не нанасят щети - например сега е ударено автобусно депо северно от Тел Авив - Още: Израел обяви: Убихме и новия началник на иранския генщаб.

Firefighting efforts ongoing at the impact site of one of the ballistic missiles on a bus depot in Herzliya, to the north of Tel-Aviv. pic.twitter.com/LWVOUQoNj1 — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025

Досега Иран е изстрелял общо 380 балистични ракети срещу Израел в общо 15 атаки от старта на израелската операция "Изгряващият лъв". Това съобщи израелският Канал 12. Канал 12 е телевизионният глас на опозицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Reports of at least two impacts in and around Tel-Aviv in Central Israel. pic.twitter.com/N8uxMm7Vw7 — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025

В израелски медии вече се появиха материали и твърдения, че 40% от ракетните установки на Иран са унищожени от израелските въздушни удари. А по неофициални данни от различни източници и анализатори се счита, че Иран има в запас около 750 до 1000 балистични ракети. Отделно са ракети от други видове, както и дронове като "Шахед":

Overnight, the Israeli Air Force intercepted around 30 drones launched by Iran towards the State of Israel, with footage showing a Shahed-type drone being downed by an Israeli AH-64 “Apache” Attack Helicopter using its 30mm M230E1 Chain Gun. pic.twitter.com/REuUM00iLt — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025

Иран ще нанесе удар по Израел в следващите часове, включително с използването на нови оръжия, заяви иранският бригаден генерал Амир Хейдари, цитиран от иранската агенция Fars.

Surface-to-air missile launches and interceptions seen over Ramallah in the West Bank, during the latest ballistic missile attack by Iran. pic.twitter.com/GHt0frNAiO — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025

"Нещо по-голямо от спиране на огъня"

Междувременно, явно няма кой да вземе смартфона от ръцете на американския президент Доналд Тръмп и той публикува ново съобщение в своята социална мрежа Truth Social. В него Тръмп леко се заяжда с френския президент Еманюел Макрон и пише, че не си е тръгнал от срещата на Г-7, за да работи за прекратяване на огъня между Израел и Иран, както казал Макрон, а "за нещо много по-голямо. Дали умишлено или не, Еманюел е схванал грешно. Останете на линия". Думите на Тръмп са повторение на вече казано от него пред CBS, че Израел готви в следващите два-три дни още по-невиждани неща и "никой не забавя темпото", а израелският посланик в САЩ директно посочи същото - Още: Сигнали: САЩ също ще атакуват Иран. Унищожени F-35 и F-14 – кой лъже? Пожари в Оманския залив, замесени са танкери (ВИДЕО)

Trump:



Publicity seeking President Emmanuel Macron, of France, mistakenly said that I left the G7 Summit, in Canada, to go back to D.C. to work on a “cease fire” between Israel and Iran.



Wrong! He has no idea why I am now on my way to Washington, but it certainly has nothing… pic.twitter.com/77F5TSrSJI — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

Всъщност репортерът на CBS Дженифър Джейкъбс обобщи така - Тръмп е заявил пред американската телевизия, че не иска просто примирие в Близкия изток, а "истински край на иранската ядрена програма". На изричен въпрос дали военна намеса на САЩ ще изтрие от лицето на планетата иранската ядрена програма, Тръмп отговорил, че се надява това да стане и без американска намеса.

BREAKING: Trump wants "a real end" to the nuclear problem with Iran and this morning will find him in the White House Situation Room, monitoring developments in Middle East, he told us during his midnight departure from Canada.



"I didn't say I was looking for a ceasefire," he… — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 17, 2025