Сблъсъци с жертви и ранени на Западния бряг след изчезването на израелско момче (ВИДЕА)

Израелски заселници са нахлули в палестинско село и са започнали да палят къщи и коли. Съобщава се за един загинал и около 25 ранени, съобщава "Times of Israel". Според изданието полиция и военни са блокирали пътищата в местността. До този момент не са ясни обстоятелствата около изчезването на момчето и не може категорично да се смята, че инцидентът е свързан с терористи.

14-годишният Бенямин Ахимеир е изчезнал вчера сутринта (12 април) край Рамала. Последно го е видяла сестра му, с която са се грижели за животни край селото. Брат ѝ излязъл на паша с овцете, а по-късно животните се върнали в селото, но без момчето.

[1] Following reports about the search for a missing 14-year-old boy from the Malachei HaShalom illegal outpost, dozens of settlers have invaded the village of al-Mughayir while using live ammunition and setting vehicles and homes on fire. pic.twitter.com/J8VWc2auxS