Седем доживотни присъди грозят сирийката, обвинена за атентат в Истанбул (ВИДЕО)

Прокурорът представи днес становището си пред съда в Истанбул, който гледа делото. На заседанието присъстваха деветима подсъдими, от които осем се намират в ареста, в т.ч. Ахлам Албашир. Някои от заподозрените участваха чрез система за видеоконферентна връзка, посочва Анадолската агенция.

🇹🇷🚨 — BREAKING: Injuries reported following a large explosion in Taksim square in Istanbul, Turkey. Updates to follow. pic.twitter.com/rxbyILCs7c