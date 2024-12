Семейство Асад започва нов живот: Изградило е империя от скъпи имоти в Москва

Сирийският диктатор Башар Асад, британската му съпруга и трите им деца напуснаха сирийските си дворци и започват нов живот в Русия, след като диктаторът Владимир Путин им предостави убежище.

Държавният департамент на САЩ изчислява, че семейството разполага с 2 млрд. долара, като богатството им е скрито в множество сметки, фиктивни компании, офшорни данъчни убежища и портфейли от недвижими имоти.

Семейството на Башар Асад притежава недвижими имоти в Москва на стойност 40 млн. долара, твърди Financial Times. Според изданието от 2013 г. до 2019 г. роднините на сваления сирийски президент са придобили най-малко 18 луксозни апартамента в московски небостъргачи. Повечето от сделките са извършени чрез офшорни компании.

