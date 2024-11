Сеул преживява най-тежките снеговалежи от 100 години насам (ВИДЕО и СНИМКИ)

Столицата на Южна Корея Сеул претърпя най-силния си снеговалеж от 100 години насам.

South Korea's capital, Seoul, experienced its heaviest snowfall in 100 years



Over 24 cm of snow fell in Seoul, breaking the previous record of 12.4 cm set on November 28, 1972. pic.twitter.com/SlYbQjCQUU