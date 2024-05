Северна Корея атакува Южна Корея с боклук и тор (СНИМКИ и ВИДЕО)

Снимки, публикувани в южнокорейските медии, показват надут бял балон с привързана към него найлонова торбичка, а на друго изображение се вижда нещо, което изглежда като паднал балон с боклуци, разпръснати около него.

Южнокорейските военни заявиха, че неидентифицирани обекти, за които се смята, че са от Северна Корея, са били забелязани близо до силно укрепената граница и призова хората да не се приближават и да съобщават за тях на военните или на полицията.

„Тези действия на Северна Корея явно нарушават международното право и сериозно заплашват сигурността на нашия народ. Предупреждаваме Северна Корея незабавно да спре своите нечовешки и вулгарни действия“, съобщиха властите в Сеул.

Северна Корея обяви изстрелването на балони с боклук, след като на територията на страната бяха разпространени пропагандни материали от Южна Корея. Заместник-министърът на отбраната на Северна Корея направи изявление, в което се заканва да упражни "мощна сила за самозащита“ и предупреди, че ще бъдат изпратени "купища отпадъци и мръсотия“ в отговор на това, че Сеул е изпратил по въздуха "мръсни предмети“ на Северна Корея.

От години южнокорейски активисти изпращат балони с блистовки към Северна Корея, критикуващи нейните лидери и USB памети с клипове на Kей-поп музика.

Северна Корея и Южна Корея остават юридически във война, тъй като бойните действия по време на Корейската война през 1950 - 1953 г. са прекратени с примирие, което остава в сила и до днес, но не и с мирен договор.

