Севернокорейски шпионски сателит експлодира при полета (ВИДЕО)

Спътникът се е взривил във въздуха по време на първия етап на полета поради предполагаем проблем с двигателя. Още: Северна Корея пак изстреля тактическа балистична ракета

"Разузнавателния спътник Malligyong-1-1 експлодира във въздуха по време на полет", съобщи Националната администрация за аерокосмически технологии на страната в изявление, разпространено от държавните медии.

"Причината за инцидента е проблем надеждността на новоразработения двигател с течен кислород и керосин“, се пояснява в съобщението.

Малко по-рано в понеделник азиатски медии съобщиха за ксплозия, наблюдавана в небето след предупреждение от Япония, че се очаква изстрелване на ракета от Северна Корея. Още: Северна Корея ще изстреля сателит в Космоса

Южнокорейски военни твърдят, че ракетата е носила нов севернокорейски военен сателит. Изображенията показват, че тя е избухнала минути след изстрелването.

North Korea has launched a ballistic missile - J-Alert warning system



Japanese TV published a video of a missile that allegedly exploded in the air. pic.twitter.com/MNJeciblo0