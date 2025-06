Северна Корея изправи преобърналия се военен кораб

Северна Корея изглежда е върнала в изправено положение повредения си разрушител клас „Чое Хюн“, който частично се преобърна по време на неуспешна церемония по спускането на вода. Това предаде Ройтерс, като се позова на доклад от американски изследователи.

Лидерът Ким Чен Ун, който беше свидетел на неуспешното изстрелване на 5000-тонния военен кораб, заяви, че инцидентът е уронил достойнството на страната и се закани да накаже виновните. Още: КНДР обяви сериозен инцидент при пускането на нов военен кораб

"Търговски сателитни изображения от 2 юни показват разрушителя в изправено положение за първи път след инцидента на 21 май, се казва в доклад на програмата „38 North“, която изучава оборудвания с ядрено оръжие Север.

След инцидента Северна Корея заяви, че е задържала няколко служители, а Ким е наредил корабът да бъде реставриран преди среща на управляващата партия този месец. Още: Северна Корея задържа трима за инцидента с новия военен кораб

„Търговски сателитни изображения показват, че работниците в пристанището в Чонгджин са направили значителна крачка към тази цел“, се казва в доклада на "38 North".

Наблюдавани са работници, които дърпат въжета и евентуално използват баражни балони, в опит ръчно да изправят кораба, се добавя в съобщението. Изображенията показват, че носът на кораба е все още на сушата с възможни повреди по сонарната му секция.

„За да се поправи това, корабът ще трябва да бъде преместен от водата до голям плаващ сух док или гравировъчен док, след като се издигне на повърхността“, обясняват от "38 North" с уточнението, че корабостроителницата на Чонгджин не предлага такава инфраструктура.

Корабостроителницата на източното крайбрежие е произвеждала предимно товарни и риболовни кораби и ѝ липсва значителен опит в спускането на вода на големи военни кораби като новия разрушител, казват други военни експерти.

North Korean workers managed to lift a destroyer from the water using cables after it was dropped in front of Kim Jong Un



Earlier reports stated that the North Korean dictator was furious over the ship’s sinking and carried out brutal purges among the military officials… pic.twitter.com/QuOBxMVAc6