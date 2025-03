Северна Корея строи атомна подводница с ядрени ракети (СНИМКИ)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун инспектира проект за изграждане на ядрена подводница, съобщиха държавните медии на страната, заявявайки, че "радикалното" укрепване на флота е ключова част от отбранителната стратегия на Пхенян. Атомната подводница се прави с цел заплаха за Южна Корея и САЩ - тя има водоизместимост 6000-7000 тона и ще може да изстрелва ракети с ядрени бойни глави под водата.

Заради сътрудничеството между Путин и Ким Чен Ун, което най-ясно се вижда със севернокорейските войници в Курска област, има сериозни опасения, че Кремъл ще даде необходимите технологии за изграждане на ядрени реактори за подводницата.

Ким посети корабостроителници, фокусирани върху изграждането на военни кораби, съобщи Корейската централна информационна агенция (КЦТА), без да дава подробности за точната дата или място на инспекцията. Той "се запозна с изграждането на ядрена подводница със стратегически управляеми ракети", се казва в съобщението, което е една от ключовите военни цели на Ким в списъка с високотехнологични оръжия, представен на предишен партиен конгрес, предава БГНЕС.

Още: Ким Чен Ун се похвали: Имаме хиперзвукова ядрена ракета (ВИДЕО)

🚨 New Threat to US & South Korea



North Korea has unveiled its under-construction nuclear-powered submarine, which could pose a serious threat to the security of the US and South Korea. The submarine, with a displacement of 6,000-7,000 tons and armed with nuclear missiles, will… pic.twitter.com/6bjFntGIIQ