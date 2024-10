Северният израелски град Хайфа стана обект на най-масираната ракетна атака досега (ВИДЕО)

Над 100 ракети са били изстреляни от Ливан – т.е. от подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“ - към израелския град Хайфа на 8 октомври. Това е най-масираното нападение по крайбрежния град от началото на войната в Близкия изток, съобщават Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

При първата от две вълни са изстреляни около 85 ракети. Информацията на ЦАХАЛ гласи, че повечето от тях са успешно свалени. Все още не е ясно колко въздушни цели са били прехванати.

Службите за спешна помощ обявиха, че жена на около 70 години е пострадала от шрапнел в ръката. Състоянието ѝ се оценява като леко до средно.

Отломки от ракети са паднали в предградията Кирят Ям и Кирят Моцкин и има щети, съобщава The Times of Israel.

След това нападение в Хайфа, намиращ се на крайбрежието на Средиземно море в Северен Израел, прозвучаха сирени за ново нападение. Тревога има и в още градове наоколо. ЦАХАЛ съобщават, че при втората вълна са изстреляни над 20 ракети - т.е. общо стават над 100.

Междувременно ЦАХАЛ съобщават за нанасяне на още удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на ливанската столица Бейрут.

حزب الله عطس فحوّل حيفا المحتلة إلى خراب، فماذا لو عطس مرتين.. مشاهد من مدينة حيفا المحتلة الآن.🇱🇧🔻🇵🇸 Hezbollah sneezed and turned occupied Haifa into a ruin, so what if it sneezed twice... Scenes from the now occupied city of Haifa.🇵🇸🔻🇱🇧 pic.twitter.com/g5MPQ5b21z

There were just 85 rockets fired at Haifa and the Krayot where I live. It was the largest barrage ever fired at my city. We’ve been in our shelter but have heard there were a few rockets that weren’t intercepted. Just waiting on updates, but hoping nobody was hurt or worse 😔.… pic.twitter.com/vlCZma4Kpy