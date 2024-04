Ще има ли нов ирански отговор срещу Израел? Коментар от Техеран след взривовете в Исфахан (ВИДЕО)

Иранските информационни агенции твърдят, че израелската страна стои зад удара, като се съобщава за три свалени дрона в западния град. Израел обаче не е поел отговорност за атаката.

"Източникът на инцидента в чужбина не е потвърден. Не сме получавали данни за външно нападение и дискусията клони по-скоро към инфилтрация, отколкото към атака", каза иранският служител пред "Ройтерс" при условие на анонимност, пише The Times of Israel.

Иранската противовъздушна отбрана (ПВО) е била активирана в няколко района на страната "като предпазна мярка", твърди иранската информационна агенция IRNA. Добавя се още, че нямало мащабни удари вследствие на въздушна заплаха.

Базираният в Лондон ирански новинарски канал Iran International публикува кадри, на които се вижда предполагаемия израелски удар с дрон по военна база близо до Исфахан. В непотвърдения видеозапис, публикуван в Twitter, се чуват сирени за въздушно нападение и експлозии.

Iran International has obtained videos in which shots and sirens are heard, amid reports of an Israeli strike in Iran and the activation of air defenses in Isfahan.pic.twitter.com/BwVfukeWfP