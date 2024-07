Си Дзинпин е получил инсулт? (ВИДЕО)

Появиха се твърдения, че китайският президент Си Дзинпин е получил инсулт по време на третата пленарна сесия на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай.

Информация за това разпространи китайската правозащитничка Дженифър Зенг и показа видео.

Официално китайските власти не са коментирали и не е известно какво е състоянието на китайския лидер и дали става въпрос за слух.

Дженифър Зенг е известна активистка за правата на човека и писателка, която бе репресирана в родината си заради практикуването на китайската духовна практика Фалун Гонг, която бе забранена в Китай, а самата Зенг попадна в затвора. Тя написа и книга, в която разказа за духовните си практики.

