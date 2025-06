Няма мир: Израел атакува "Хизбула", Ливан съобщи за убити и ранени цивилни (ВИДЕО)

Докато светът се надява напрежението в региона на Близкия изток да спадне след постигнатото крехко примирие между Израел и Иран, израелските сили поразиха Южен Ливан. Мишена е бил обект на "Хизбула" - едно от най-мощните ирански проксита, което през 2024 година обаче беше почти напълно "обезглавено" от израелската армия. Целта на удара от 27 юни е била разположена близо до замъка Бофорт в ливанската провинция Набатие.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) твърдят, че са поразили команден център, използван за координиране на огневите и отбранителните системи на "Хизбула". Обектът е бил атакуван от израелската армия и преди.

Сега военните са засекли опити за възстановяване на съоръжението и това е предизвикало удара.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри, показващи атаките на Израел по Южен Ливан. Те са потвърдени от "Ал Джазира". На тях се вижда как от хълма, където израелските самолети са поразили целта си, се издигат големи облаци дим.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщава, че една жена е загинала, а други 13 са били ранени при израелски удар. Информацията гласи, че става въпрос за атака по апартамент в Набатие, Южен Ливан. Седем други са пострадали в покрайнините на града, което към момента прави общият брой на ранените 20.

По-рано ливанските медии съобщиха, че израелски дрон е нанесъл удар по апартамент в Набатие. Все още не е ясно дали инцидентът е част от вълната от удари, обявена по-рано от ЦАХАЛ.

Ливанският премиер Наваф Салам написа в X, че "остро осъжда" израелските нападения в района на Набатие. Той ги нарича "грубо нарушение на националния суверенитет и договореностите за прекратяване на военните действия, постигнати през ноември миналата година, както и заплаха за стабилността, която се стремим да запазим".

