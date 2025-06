Нов руски военен влак стана цел на украински дронове (ВИДЕО)

Поредна успешна атака с дронове на Украйна срещу руски военен влак, превозващ амуниции за окупационната руска армия. И отново става въпрос за Южна Украйна, Запорожка област - в района на Токмак, при Кутузовка. Видеокадри, разпространени "от първо лице", показват как поне един дрон нанася удар на влака.

On June 25, a Ukrainian drone strike targeted a railway train near the village of Kutuzivka. The train was transporting ammunition to Russian forces operating near Tokmak in the temporarily occupied part of Zaporizhzhia region. Footage of the strike was published by the "Ronins"… pic.twitter.com/EO25QchwUV