Си Дзинпин и Путин с послания към Запада

"Ние се противопоставяме на едностранните санкции, политиката на икономическа принуда, разединението и прекъсването на връзките", подчерта той. Според Си Дзинпин китайските власти смятат за неприемлива "блоковата политика". "Ние не участваме в идеологическа конфронтация, геополитически игри или блокова политическа конфронтация", добави той, според БГНЕС.

Както подчерта Си Дзинпин, Китай не се стреми към изолирана модернизация само за себе си, а е готов да положи усилия за осъществяване на модернизацията на всички държави в света без изключение.

Още: Ще пламне ли религиозна война? Говори експертът по геополитика д-р Искрен Иванов (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин, който също беше в Пекин и домакините демонстрираха сериозно уважение към него поне публично, заяви по време на речта си при откриването на форума, че Русия и Китай "споделят желание за взаимноизгодно сътрудничество за напредък и изграждане на собствен модел на развитие". Никой не налага нищо на никого - предлагат се само възможности, добави издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор, говорейки за "Един пояс, един път", предаде Reuters. Путин използва изрично думата "колониализъм", говорейки какъв е икономическият подход на Запада.

"Един пояс, един път" обаче отдавна не се развива изобщо така, както беше обявено от Китай преди години. Освен това, засега Си Дзинпин и Путин не са имали среща - очаква се това да стане днес, 18 октомври: Путин ще моли Си Дзинпин за помощ за Украйна: Слухове от руски източник какво конкретно

Кисинджър: САЩ и Китай да ограничат новото ядрено оръжие - изкуствения интелект

Putin with Xi Jinping is the first to enter the welcome banquet of the "One Belt, One Road" international forum in Beijing. pic.twitter.com/2RBXO8wKT2