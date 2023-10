Скоро в настъпление: ЦАХАЛ обяви, че завършва подготовката си за атака по суша, въздух и море (ВИДЕО)

В изявлението им се посочва, че те вече са готови да „разширят офанзивата“ чрез прилагане на „широк набор от настъпателни оперативни планове“, които включват „съвместна и координирана атака от въздуха, морето и сушата“.

От ЦАХАЛ добавят, че приключват със събирането на стотици хиляди резервисти, а Дирекцията по логистиката работи за осигуряване на войските с цялото необходимо оборудване за сухопътното настъпление, предаде Times of Israel.

Очаква се израелските сили да започнат наземната операция в ивицата Газа, но нейният обхват и точната ѝ дата може да бъдат повлияни от оперативни съображения, включително евакуацията на палестинските цивилни от северната част на Газа и нарастващото напрежение по северната граница на Израел.

Израелските военни подчертаха, че жителите в Газа не трябва да отлагат заминаването си в южната част на ивицата, преди да започне офанзива, тъй като пътищата, излизащи от северната част на територията, отново бяха задръстени. Военният говорител Ричард Хехт каза, че има "прозорец" за безопасно преминаване към Южна Газа между 10:00 сутринта и 4:00 следобед, без да казва колко дни ще остане прозорецът. Хиляди жители на Газа се движеха в търсене на безопасност, носейки найлонови торби с вещи, куфари на раменете си и деца на ръце. Палестинците не могат да напуснат анклава, блокиран както от Израел, така и от Египет, който не е отворил пропускателния пункт Рафах с Газа за бежанци. Ръководителят на Арабската лига Ахмед Абул Гейт каза, че заповедта на Израел е "принудително преместване", което представлява "престъпление".

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху посети граничната зона край Газа за първи път, откакто терористите от палестинската ислямистка групировка "Хамас" атакуваха Израел на 7 октомври. Той посети кибуците Беери и Кфар Аза, за да види домовете, разрушени при ужасяващото клане от миналия уикенд, се посочва в съобщение на неговата канцелария.

През последните Нетаняху бе критикуван, че все още не е отишъл до опустошените селища в южната част на Израел.

Netanyahu visited the military in Kibbutz Be'eri and Kfar Aza in southern Israel. and announced the preparation of the next stage.



