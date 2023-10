Татко, раниха ме: Съобщението, с което 22-годишно момиче оцеля в клането в кибуца Кфар Аза (СНИМКИ)

Баща й, Шимон Портал, е полицай и в момента, когато Нета му пише първото си съобщение, той вече се сражава с екстремистите в съседния град Сдерот.

„Вече са близо“, успяла да му напише Нета малко преди екстремистите да проникнат в къщата й. „Заключи се и моля те, отговаряй ми“, пише бързо баща й.

Екип на BBC се среща с Нета в една от болниците в Тел Авив, където тя е настанена след като лекарите извадили пет куршума от левия й крак и един от десния. Тя трепери докато разказва за събитията от този ден и как периодично е губела съзнание.

„Те нахлуха в мамада (специално укрепено помещение в жилищна сграда, предназначено за защита от ракетни атаки – бел. ред.) и откриха огън“, спомня си Нета. „Те стреляха по хората, по деца. Всички крещяха: „Моля ви, недейте“. Опитах се да не се откъсвам от реалността, защото не исках да умра.“

Седнал до нея на болничното легло е приятелят й Санти, който държи ръцете й и се бори със сълзите си. Двамата са прекарали четири месеца в кибуца Кфар Аза, който описват като най-красивото място на земята.

„Санти ми каза: „Нета, моля те, скочи през прозореца.“ Започнах да отварям прозореца и тогава видях 10 или 15 терористи навън. Те стояха на покрива на колата с картечници, пушеха и се смееха.“

Нета разказва, че тя и Санти се страхували да излязат навън, но когато един от терористите хвърлил граната в къщата, Санти я грабнал и двамата скочили през прозореца едновременно. „Терористите ни видяха и започнаха да стрелят“, казва момичето.

Била ранена в краката, но Санти й повтарял: „Ставай, бягай. Ако не се изправиш, ще умрем. Ще умрем". Той успял да я пренесе на сравнително безопасно място на две улици от дома им. Те се скрили под купчина боклук и се опитали да не издават нито звук. Санти превързал крака й с тениската си доколкото можал, за да спре кървенето. По това време тя успяла да изпрати на баща си второ съобщение: „Татко, раниха ме, помогни ми.“. „Идвам“, бил отговорът на Шимон Портал.

Баща й също стои до леглото й в болницата. Той разказва за реакцията си при получаването на съобщенията й: „Сърцето ми спря. Мозъкът ми препускаше. Бях бесен."

В момента, когато Нета му пише изпод купчината боклук, Шимон, в цивилни дрехи и с обикновена кола, вече е пристигнал пред кибуца Кфар Аза. Но терористите откриват огън по него и той трябвало да се скрие зад надупчената от куршуми кола. Успява да се измъкне от полезрението им и прави втори опит да спаси дъщеря си. В настъпилата тишина той започва да вика името й и в този момент, чули думите му на иврит, към колата се затичват три момиченца. „ Отворих вратата, те започнаха да се качват вътре, но тогава терористите излязоха от къщите и започнаха да стрелят по нас“, разказва Шимон.

Шимон успява да се скрие с децата, но трябвало да намери Нета. Тъй като не знаел къде тя живее, последвал координатите, които тя успяла да му изпрати. Намира я заедно със Санти, който също е ранен, качва ги в колата си и ги закарва до най-близката болница.

Срещата между бащата и дъщеря става в разгара на една от най-мрачните трагедии в историята на Израел. „Моята красива дъщеря. Тя се върна при мен“, казва Шимон, докато я гледа насълзен.

Но щастието, че я е намерил, се бори в него с яростта. „Тя е дете от мирно време, тя вярва в мира и не разбира защо те [терористите] убиха малки деца в кибуца“, казва Шимон пред BBC.

