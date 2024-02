След фатална атака: Израел удари мощно Ливан (ВИДЕО)

При нападението по Израел, вероятно извършено от „Хизбула“ – подкрепяната от Иран групировка, действаща от Ливан – бе убит един човек, а поне 8 други бяха ранени. Атаката бе извършена срещу базата на Северното командване в Сафед.

Отговорът на Израел

В следобедните часове израелската армия съобщи, че изтребители нанасят „широка“ вълна от нападения в Ливан.

Появиха се видеа, на които се вижда серия от бомбардировки в няколко ливански града в южната част на страната. Имало е и удари по-дълбоко в територията на Ливан в сравнение с предишни нападения.

🚨🚨



Indeed, this is not something usual.



The town of Al-Shahabiya in southern Lebanon is under intensive Israeli airstrikes. pic.twitter.com/UNb9XwbPD5 — Omar Abu Layla (@OALD24) February 14, 2024

Сред градовете, за които се съобщава, че са засегнати, са Адхит, Чехабия, Буслая, Кфар Дунин и Суанех, пише The Times of Israel. Най-близкият е на 15 км от израелската граница.

Има жертви

Ливанският вестник Al-Meyadeen съобщи, че една жена и двамата ѝ синове са били убити при израелски удар по ливанския град Суанех.

Israeli occupation forces bomb the town of Chehabiyeh in southern Lebanon. pic.twitter.com/0XI4iNxpNX — Quds News Network (@QudsNen) February 14, 2024

Al-Manar, който също като другото издание е свързан с "Хизбула", пише, че един човек е бил убит и в Адхит.

Евакуация от болницата в Хан Юнис

Междувременно стана ясно, че палестинците, приютени в главната болница в южния град Хан Юнис в Ивицата Газа, са започнали да напускат по заповед на израелските военни. Това показват видеоклипове, споделени от медици.

BREAKING: The Israeli occupation army forces hundreds of Palestinian civilians out of Nasser Hospital in Khan Yunis. pic.twitter.com/lvS5mtLkfG — Quds News Network (@QudsNen) February 14, 2024

На видеозаписите се вижда как десетки палестинци, носещи чували с вещите си, си проправят път от болничния комплекс "Насър". Въпреки че на медицинския персонал и пациентите е казано, че не трябва да напускат помещенията, се вижда как лекар, облечен в зелена болнична престилка, върви пред тълпата. Някои от хората носят бели знамена.

Днес палестинското здравно министерство, контролирано от "Хамас", обвини Израел, че е убил палестинци в болницата. Израелската армия отвърна, че там екстремистите държат заложници и че използват "Насър" за военни дейности: Смъртоносен удар по болница в Газа, и в Израел има жертви след ракетна атака (ВИДЕО).

Друго видео пък показва как лидерът на Хамас в Ивицата Газа - Яхия Синвар - се крие в тунели под Хан Юнис със съпругата и децата си.