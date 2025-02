След срещата на Нетаняху с Рубио: "Хамас" трябва да бъде елиминирана (СНИМКА)

Приключи срещата между министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, които обсъдиха бъдещето на Газа и всички действия, които трябва да бъдат предприети. Срещата се състоя малко след като стана ясно, че тримата израелски заложници, освободени от "Хамас" на 15 февруари, са били физически и психически малтретирани от своите похитители.

По-рано днес стана ясно, че през нощта в Израел е пристигнала пратка с "тежки" американски бомби. "Пратка от тежки авиационни бомби, наскоро пусната от правителството на САЩ, беше получена и разтоварена през нощта в Израел", се казва в изявление на министерството.

