След труса в Мианмар: Извадиха живи хора от развалините (ВИДЕО)

Още четирима души бяха извадени от развалините близо 60 часа след мощно земетресение от 7.7 по Рихтер, което удари Мианмар в петък, съобщи Би Би Си. Оцелелите са спасени от срутена училищна сграда в северния район Сагаинг. Заедно с тях е извадено и едно тяло. Броят на жертвите на силния трус е най-малко 1700. Стотици хора остават в неизвестност, като в Мианмар и съседен Тайланд се провеждат издирвателни и спасителни операции. В столицата на Тайланд – Банкок, до момента загиналите са 18. Все още в неизвестност са 76 работници след срутването на многоетажна сграда в строеж. Още: Ново силно земетресение удари Мианмар (ВИДЕО)

Земетресението в петък стана близо до втория по големина град в Мианмар – Мандалай. Въпреки че спасителните дейности са в ход от петък и международната помощ започва да достига до Мианамар, има закъснения в достигането ѝ до най-тежко засегнатите райони. В отделни райони хората копаят с ръце в търсене на оцелели. В събота вечерта възрастна жена беше спасена в столицата на Мианмар – Найпидо, след като беше блокирана в продължение на 36 часа под развалините на болница.

This girl survived the earthquake at her workplace🤯



The strength of the tremors in Myanmar reached 7.7 on the Richter scale.



💔The number of victims continues to rise after the tragedy. Experts say there could be thousands of deaths — rescue operations are still ongoing. pic.twitter.com/WhnqcTTcoQ