След заплахите на Иран: САЩ изпратиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и изтребители F-35C и F/A-18 в Близкия изток (ВИДЕО)

Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн", придружен от изтребители F-35C и F/A-18 Block III, пристигна в Близкия изток на фона на продължаващите заплахи от нови атаки на Иран и "Хизбула" срещу Израел заради убийството на политическия ръководител на "Хамас" Исмаил Хание в Техеран. Това съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM) в сряда, 21 август.

По този начин в момент на повишени страхове от регионален конфликт, американските самолетоносачи в района временно стават два - временно, тъй като се очаква "Ейбрахам Линкълн" да замени "Теодор Рузвелт".

Още: Заради атаката на 7 октомври: Шефът на военното разузнаване на Израел напусна поста

Американският министър на отбраната Лойд Остин нареди по-рано през август да се ускори прехвърлянето на ударната група на ВВС на САЩ, тъй като напрежението в региона значително се повиши.

