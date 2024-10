Срещата на БРИКС - важни отсъствия и фокус какво ще си кажат Си Дзинпин и Нарендра Моди (ВИДЕО)

Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антонио Гутереш пристигна в руския град Казан, за да участва в срещата на върха на държавните ръководители на страните от БРИКС. Това съобщиха от пресслужбата на Държавния съвет на Република Татарстан.

"Генералният секретар на ООН Антониу Гутереш пристигна в Казан, за да участва в срещата на върха на държавните ръководители на страните от БРИКС. На международното летище в Казан Гутереш беше посрещнат от председателя на Държавния съвет на Република Тукай - Фарид Мухаметшин", се казва в изявлението, цитирано от БГНЕС.

Шестнадесетата среща на върха на държавните ръководители на страните от БРИКС, която е ключово събитие в рамките на руското председателство на асоциацията, се провежда в Казан от 22 до 24 октомври. Асоциацията БРИКС е създадена през 2006 г. от Бразилия, Русия, Индия и Китай, а през 2011 г. към нея се присъединява Южна Африка. На 1 януари 2024 г. пълноправни членове на групата станаха Египет, Иран, ОАЕ, Саудитска Арабия и Етиопия. Специално за Саудитска Арабия обаче дори от Кремъл вече говорят в смисъл, че страната е поканена, но не е "активирала" членството си. Саудитският престолонаследник отказа да дойде на срещата: Саудитският принц отказа да присъства на срещата на върха на БРИКС при Путин

Срещата на върха в Казан ще бъде първата, на която ще присъстват новите членове на асоциацията. Очаква се на нея да присъстват представители на повече от 30 държави. Само че някои от най-важните ги няма - освен саудитският престолонаследник, бразилският президент Лула да Силва също отсъства - той може да се включи във видеообръщение, а сръбският президент Александър Вучич реши да се откаже, защото графикът му бил натоварен: Бразилският президент също няма да отиде в Русия за срещата на БРИКС

Друг очакван аспект в рамките на срещата е бъдещата среща между китайския президент Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди, за която вече има коментари, че всъщност е пореден удар за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин - защото го засенчва. Си и Моди трябва да се срещнат днес, 23 октомври - първа тяхна среща от 2020 година, а напрежението му Китай и Индия заради гранични спорове оттогава се увеличи сериозно. Двете държави вече постигнаха споразумение в началото на седмицата пак да почнат да патрулират по точки от границата, където станаха сблъсъци. А Моди тръгна за срещата с поредна заявка да убеждава Путин да спре моментално военните действия в Украйна:

The BRICS summit has begun in Russia, with representatives from 33 countries expected to attend. Key participants include Chinese leader Xi Jinping, Indian PM Narendra Modi, and South African President Cyril Ramaphosa. Turkey's President Recep Tayyip Erdoğan, Belarusian dictator… pic.twitter.com/vLsufaEKZ0

Putin is currying favor with China's owner Xi Jinping



The Russian dicator said Russian-Chinese relations “have become a model of how relations between states should be built in the modern world.”



The “exemplary relations” look like this:



China actively buys oil, gas and other… pic.twitter.com/eF7O9tcxxo