Срещу Израел ще бъдат изстреляни между 400 и 500 дронове-камикадзе и ракети (ВИДЕА)

Дроновете са от същия тип, който се използва срещу Украйна. Впрочем именно комбинираната атака с дронове и ракети е патент на Путинова Русия срещу Украйна.

Припомняме, че израелските сили планират да прехванат дроновете още преди да достигнат израелското небе. Помощ им оказват и ВВС на САЩ и Великобритания като те вече обявиха, че част от дроновете са свалени. Израелски медии, позовавайки се на източници, пишат, че над 100 дрона, изстреляни от Иран, са били прехванати извън границите на Израел.

Това беше най-голямата атака с дронове в световната история, пише CNN.

