Иран с първа вълна балистични ракети по Израел, палестинци и ливанци ликуват (ВИДЕО)

Преди това стана ясно, че иранците са изстреляли три вълни от безпилотни летателни апарати по време на операция "Истинско обещание" - отговор на израелския въздушен удар по Дамаск от 1 април, при който бяха убити високопоставени членове на Иранската революционна гвардия.

Още: Първи данни: Десетки дронове "Шахед" са изстреляни към Израел

В социалните мрежи се появиха видеокадри, на които се виждат балистични ракети в небето над Басра, Ирак - движещи се към израелска територия.

🇮🇶 BREAKING: Footage of cruise missiles over Basra, Iraq, heading towards Israel – Israeli Media pic.twitter.com/TaPse5Xd5t — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 13, 2024

Още: Израел е започнал да сваля ирански дронове, Сирия активира руската си ПВО (ВИДЕО)

⚡️Iranian ballistic missiles fly in the skies of Iraq at high speed towards vital enemy targets in occupied Palestine. pic.twitter.com/jCa0ng6Nxw — War Monitor (@WarMonitors) April 13, 2024

Ливанската "Хизбула", подкрепяна от Иран, също изстреля вече ракети по Израел, като в северната част на Израел прозвучаха сирени за въздушна тревога.

Паника в Израел, празненства в Иран и Ливан

Израелските граждани вече влизат в убежища в Беер Шева - най-големия град в пустинята Негев, което съвпада с очакването на пристигането на стотици ирански дронове и ракети.

⚡️Settlers enter shelters in Beersheba in the Negev, coinciding with the anticipation of the arrival of hundreds of Iranian marches and missiles. pic.twitter.com/9V1SucZUzj — War Monitor (@WarMonitors) April 13, 2024

Други видеокадри показаха истинска паника в Израел.

Settlers in Israel panicking after the announcement of an attack from Iran. pic.twitter.com/Tvn7yQwPaT — Suppressed News (@SuppressedNws) April 13, 2024

Още: Йемен и ливанската Хизбула също обявиха, че атакуват Израел

Пред джамията "Ал-Акса" в Йерусалим палестинците пък празнуват атаката на Иран.

Scenes outside Aqsa mosque after iranian drones attack on israel🇵🇸🇵🇸

pic.twitter.com/H4Hj77uoH9 — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) April 13, 2024

Същото се случва и в Ислямската република, и по улиците в Ливан.

Още: Иранската революционна гвардия: Изстреляхме дронове и ракети към конкретни места в Израел (ВИДЕО)