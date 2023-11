Стотици жертви и ранени след силния трус в Непал (ВИДЕО+СНИМКИ)

ОЩЕ: Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси Западен Непал



Представител на местните власти в района Джаджаркот, близо до епицентъра на труса, каза, че броят на жертвите вероятно ще нарасне още. Засега няма точни данни за жертвите и ранените в някои части на планинския район.

Според непалския Национален сеизмологичен център трусът, регистриран в 23:47 часа местно време, е бил с магнитуд 6,4. Геофизическият институт на САЩ го оценява с магнитуд от 5,6.

В района е имало най-малко три вторични труса през следващия един час с магнитуд най-малко 4,2.

ОЩЕ: Силно земетресение в Гърция



Земетресението е било усетено също в северната част на съседна Индия и в столицата Делхи, съобщиха индийски медии.

Nepal #Earthquake | Visuals from Jajarkot that has been ravaged by the earthquake that struck last night. pic.twitter.com/8IzPvzIlGF