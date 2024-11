Страшни последствия за нея: Иранска студентка свали дрехите си в знак на протест срещу хиджаба (ВИДЕА и СНИМКИ)

Студентка от университета "Азад" в иранската столица Техеран бе тормозена от моралната полиция на входа на учебното заведение, тъй като според тях не била сложила правилно хиджаба си. В знак на протест момичето свали публично не само хиджаба си, но и горните си дрехи и остана по бельо.

Предвид ужасяващите последствия, които това ще има за момичето, постъпката й е невероятно смела.

Случайно заснети видеа от минувачи и други студенти бяха разпространени в социалните мрежи. Едни от кадрите показват как момичето е вкарано по-късно в автомобил от полицейски служители като има свидетелства, че е жестоко удряно.

Още: Нямала хиджаб: Иранската полиция застреля жена в колата й

От университета не разкриват името на студентката.

Източници, свързани с иранската опозиция, съобщиха, че момичето е било отведено в психиатрична болница. По този начин иранският режим се опитва да прикрие случая и да предотврати нова вълна от безредици в страната, пише Abu Ali Exspress.

Amnesty Iran призова за незабавно освобождаване на момичето. В публикация в X организацията поиска то да бъде защитено от "изтезания и друго малтретиране", както и да бъде осигурен достъп на адвокат и членовете на семейството й. Те настояват да се разследват свидетелствата, че по време на задържането на момичето й е упражнено физическо и/или сексуално насилие.

Още: 74 удара с камшик за млада жена в Иран заради отказ да носи хиджаб (СНИМКИ)

A student at Iran’s University of Science and Research was accosted by Islamic Regime morality police for showing her hair beneath her hijab. They tore her clothes as they attacked her.



So in protest she took her clothes off and stood in the square in nothing but her underwear.… pic.twitter.com/K7x6glNccG — The Persian Jewess (@persianjewess) November 2, 2024

Today, at Amir Kabir University in Iran Tehran, the morality police harassed her for wearing an improper hijab. In response, she took off her clothes in protest. It’s an act of incredible courage and, at the same time, heartbreaking. I’m deeply concerned for her well-being.

These… pic.twitter.com/jeScBUpuc0 — Maral Salmassi (@MaralSalmassi) November 2, 2024

👁Courage in Crisis: Iranian Student Arrested After Stripping to Protest Harassment



In a bold act of defiance, Iranian student Ahoo Daryayi was arrested after removing her hijab and clothing at Tehran’s Islamic Azad University. The November 2 protest followed reported harassment… pic.twitter.com/5iZ41lKIEA — 9ja Eye (@9jaeye_) November 3, 2024