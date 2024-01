74 удара с камшик за млада жена в Иран заради отказ да носи хиджаб (СНИМКИ)

Въпреки че нейният адвокат я посъветвал да си сложи хиджаб, "за да избегне неприятности", жената категорично отказала, заявявайки "няма да се поддам".

Служителят, който трябвало да извърши бичуването, я заплашил, че ще я бие жестоко и ще добави още 74 удара с камшик към присъдата й, въпреки това Хешмати не покрила косата си.

Roya Heshmati was flogged 74 times by the regime in Iran for the “crime” of not covering her hair. On the day her sentence was carried out, she was ordered to wear her headscarf before being lashed, but she refused. She said, “I will not. Put your Quran under your arm and do it.” pic.twitter.com/51cdVecco5