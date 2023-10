Светът остро осъди нападението на "Хамас" срещу Израел

ОЩЕ: "Хамас" обяви начало на операция срещу Израел (ВИДЕА)



"Следим с безпокойство новините, идващи от Израел. Осъждаме недвусмислено атаките на Хамас. Това ужасяващо насилие трябва да бъде прекратено незабавно. Тероризмът и насилието не разрешават нищо", заяви Борел в послание в социалната мрежа X. "ЕС изразява солидарността си с Израел в тези трудни моменти", допълни той.

We follow with anguish the news coming from #Israel. We unequivocally condemn the attacks by Hamas.



This horrific violence must stop immediately. Terrorism and violence solve nothing.



The EU expresses its solidarity with Israel in these difficult moments.