Тайфунът "Хагибис" взе жертви в Япония, няма пострадали българи(ВИДЕО и СНИМКИ)

Тайфунът "Хагибис" взе жертви в Япония. До момента се съобщава за 14 загинали. Други 16 души са безследно изчезнали, предаде агенция Киодо, цитирана от БГНЕС. От министерство на външните работи съобщават, че замомента няма данни за пострадали българи.

Hagibis is expected to bring violent winds to some areas. A maximum wind speed of 144 kilometers for the Kanto area, and 126 kilometers for the Tohoku region.#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/4VEOzzA9a8 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 12, 2019

A wide area along the Chikuma River in Nagano has been inundated with the torrential rain brought by Hagibis. City officials received many reports of houses flooded up to the second floor. Rescue operations are underway with Self Defense Force helicopters.#Hagibis #Typhoon pic.twitter.com/zoW21azFQ5 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 13, 2019

WATCH: Unrelenting rains flood roads and walkways in Tokyo as Typhoon Hagibis carves its deadly path through Japan pic.twitter.com/sEp1PMyNmr — Bloomberg TicToc (@tictoc) October 12, 2019

Purple sky before the typhoon Hagibis and a magnitude 5.7 earthquake hits Japan. #PrayForJapan pic.twitter.com/svyHQGDh3W — 🏛 Praeses Futurum 🏛 (@iam_jniest) October 12, 2019

Броят на пострадалите расте и вече надхвърля 120 души. От своя страна каналът TBS съобщава за 22 изчезнали и около 150 ранени.Около 7,3 милиона души получиха незадължителни заповеди за евакуация. 90 са ранените, четирима от които сериозно. Няколко души се водят за безследно изчезнали, тъй като наводненията са засегнали много градове и села.Още преди да удари сушата, Хагибис наруши графика на две големи спортни събития - Световното първенство по ръгби - където два мача бяха отменени за първи път в 32-годишната история на шампионата - и Гран При на Япония, където беше отложена квалификацията.Спрени бяха крайградските влакове в Токио през целия ден, всички полети от двете основни летища на столицата бяха отменени.Хагибис удари главния японски остров Хоншу около 19 ч. местно време (1300 часа българско) като един от най-силните тайфуни през последните години с пориви на вятъра до 216 км/ч.Тайфунът дори предизвика торнадо в Чиба, източно от Токио, област, силно засегната от тайфуна Факсаи миналия месец. Торнадото е унищожило една къща и повредило няколко други. Петима души, включително 3-годишно момче, бяха откарани в болница с леки наранявания.