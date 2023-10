Разтърсващи истории от атаката на Хамас: Те са срещу мен, простреляха ми краката! (СНИМКИ и ВИДЕО)

Елкана е бил на музикалния фестивал близо до границата с Газа. Той е имал възможност да се спаси, но се е върнал да помогне на приятелите си, разказва брат му.

"За последен път майка ни е говорила с Елкана в събота около 8 часа сутринта. Беше чула по новините, че има атаки срещу Израел, че в страната има терористи. Тя се е обадила на Елкана, който беше на фестивала Supernova. Телефонният разговор е продължил не повече от минута. Той й казал, че се опитва да помогне на други хора да избягат и след това самият той ще бяга. След това връзката е прекъснала. Оттогава не можем да се свържем с него", разказва Уриел, цитиран от германското издание Taz.

ОЩЕ: Мамо, обичам те: Последният SMS на убита от Хамас германска студентка (СНИМКА)

По-късно същата сутрин близките му виждат в социалните мрежи кадри, на които Елкана е проснат на земята, окървавен и уплашен.

Източник: принтскрийн/Twitter

Елкана има тригодишно дете, а наскоро е отворил магазин за сладолед в един от търговските центрове в Тел Авив. "Не разбирам как можеш да причиняваш това на хора, които просто са отишли на един мирен фестивал. Всички ние, майка ни, съпругата на Елкана и аз, сме разбити", казва Уриел.

ОЩЕ: Изясни се съдбата на Шани Лук - най-известната сред отвлечените от "Хамас"

21-годишната Амит Ман е била парамедик, опитвала се да спаси ранените в кибуца Беери близо до оградата с Газа. В продължение на 6 часа тя се е криела. Последното й съобщение до семейството й е: "Те са срещу мен! Простреляха ми краката". Тялото й е открито заедно с това на още около 100 души в кибуца.

This is 21 y/o Amit Mann, a paramedic who went to save lives at Kibbut Beeri. For 6 hours she hid with bodies and wounded. Texted her family that she loves them and doesn’t think she’ll make it. The last words on the phone from Amit were “they’re on me! They shot my legs”. Her… pic.twitter.com/GLDUoqooMf