Тонове мъртва риба изплуваха на плаж в Япония (ВИДЕО)

Изследователят от Института за изследване на рибарството в Хакодате Такаши Фуджиока, смята, че рибата или е умряла заради липса на кислород или е навлязла в студени води по време на миграция. Мъртвата риба е покрила плажната ивица с дължина около километър.

😨 Thousands of tons of sardines and mackerel washed ashore near the Japanese city of Hakodate



According to local authorities, the strip of shore littered with fish is approximately 1.5 km. However, scientists cannot name the exact cause of what happened. According to one pic.twitter.com/kmZxYZC2Jf