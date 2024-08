Тръмп: Чувам, че Иран ще атакува Израел тази вечер (ВИДЕО)

Бившият американски президент и настоящ кандидат за поста Доналд Тръмп коментира, че"тази вечер ще има атака от Иран срещу Израел" по време на предаване на живо в платформата Kick.

Той уточни, че не разполага със секретна информация, а го чува по същите канали, по които съобщението се разпространява от официалните и неофициални ирански източници.

Още: МВнР на Иран: Против ескалацията сме, но Израел трябва да бъде наказан

"Ако бях президент, никой дори нямаше да говори за това, защото това нямаше да се случи, 100 процента", заяви още Тръмп.

По-рано от администрацията на Джо Байдън са информирали Сената, че ответните удари на Иран може да се случат още в понеделник или вторник, пише The ​​Washington Post, позовавайки се на източник, пожелал анонимност.

TRUMP: “Right now, I’m hearing there’s going to be an attack tonight by Iran on Israel.” pic.twitter.com/U6pD2dZiJG