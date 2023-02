Турция: Куче отчаяно търси стопанина си под развалините от земетресението, носейки му хляб (ВИДЕО)

Сърцераздирателното видео беше разпространено в социалните мрежи и в YouTube.

ОЩЕ: Турция: Мексиканският спасителен екип се прости с кучето Протео, загинало докато спасяваше пострадал (ВИДЕО)

Къщата, в която е живял собственикът на кучето, е напълно срината. До нея единствено кучешката колибка е останала невредима.

In a village in #Kahramanmaraş, the epicenter of the #earthquake in #Turkey, a #dog tries to bring a piece of bread to its owner, buried under the rubble of his house. "How is such loyalty possible?" asks the person who records the images. Touching 😭💔🇹🇷 #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/J1a0ROfj7x