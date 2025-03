Убити и ранени при нападения в Тайланд (ВИДЕО)

Петима души бяха убити, а повече от дузина бяха ранени при две нападения в размирния южен район на Тайланд, предаде АФП. Група от повече от 10 нападатели е открила огън пред районното управление на Сунгай Колок, град на границата между Малайзия и Тайланд. Те също така са хвърлили експлозиви и детонирали бомби при нападението, при което са загинали двама доброволци от отбраната, охраняващи офиса, и били ранени 12 души, включително четирима цивилни.

При отделно нападение в съседната провинция Патани крайпътна бомба е убила трима души, включително двама местни селски помощници и рейнджър, охраняващ района. Един човек също е бил ранен при инцидент, станал в район Саибури. От 2004 г. насам в най-южните провинции на Тайланд кипи конфликт на местно ниво, в който са загинали над 7000 души.

