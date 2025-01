Изплашиха го фойерверките: Слон стъпка петима души в Тайланд (ВИДЕО)

Слон стъпка петима посетители на фестивал в Тайланд след като беше изплашен от фойерверките, които бяха част от церемонията за откриване на фестивала. Ужасяващият момент предизвика паника сред хората на събитието. Слонът се промъкна през тълпата и се втурна през палатки и сергии, докато се опитваше да избяга от експлозиите, пише Daily Mail. Инцидентът е станал на 18 януари 2025 година.

10-годишният слон беше заедно със своя гледач. Двамата пристигнаха на панаира, за да продават захарна тръстика на посетителите в провинцията.

Elephant trampled five people after being frightened by fireworks at Thai festival



The 10-year-old jumbo Plai Khun Thong and its keeper Sanga, arrived at a fairground to sell sugarcane to visitors in Nong Bua Lamphu province, on January 18. However, the male elephant went on a… pic.twitter.com/nsNcTAoA8L