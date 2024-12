Умря ли Асад: Какво стана със самолета, с който се предполага, че бягаше?

Самолет Ил-76, излетял от Дамаск в посока Латакия, най-вероятно е машината, с която сирийският диктатор Башар Асад е избягал от сирийската столица. Това твърди един от известните руски източници - телеграм каналът ВЧК-ОГПУ, който е свързван с руските ФСБ.

Има обаче нещо доста странно в полета на въпросната машина - тя рязко е снижила и е изчезнала от радарите. Дали става въпрос за падане, самолетна катастрофа или пък това е маневра заедно с изключване на транспондера, с която да се прикрие накъде точно отива самолетът - предстои да се разбере. Непотвърдени данни сочат, че самолетът е свален - преди това сирийските бунтовници обявиха награда от 10 млн. долара за всеки, който им помогне да хванат Асад, предаде протурският източник Clash Report: "Дамаск е свободен": Бунтовниците обявиха края на режима на Асад в Сирия (ВИДЕО)

Още: Побои, гаври и сексуално насилие: Доклад на ООН описва живота в сирийските затвори

There are claims that the plane carrying Bashar Assad was shot down.



This information has not yet been confirmed.#Syria pic.twitter.com/EkmZXdWzTf — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

A plane allegedly carrying Bashar al-Assad abruptly changed its course near Homs, lost altitude, and disappeared from radar. pic.twitter.com/ejL586gWUV — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Известният сайт Flight Radar, който следи самолетния трафик в световен мащаб, даде данни за доста напускащи Сирия самолети, на първо място руски военнотранспортни и то от руската военна авиобаза "Хмеймим", провинция Латакия, както и ирански. Асад трябваше да произнесе реч тази нощ - това така и не стана:

No further information on destination. A Syrian Il-76 did depart Damascus in the last hour, most likely headed to Latakia. pic.twitter.com/f6G3xW7rX7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 8, 2024

Iranian evacuation flight from Syria heading towards Russia's Khmeimim airbase in Latakia, just crossed into Syrian airspace. pic.twitter.com/gZRfTK5MwY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 8, 2024

