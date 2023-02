В земетресението загина сестрата на сирийския премиер заедно с 11-те си деца и внуци (ВИДЕО)

Къщата, в която те са живели в град Хама в централна Сирия, е напълно разрушена, съобщи Snack Syrian.

ОЩЕ: Ново земетресение с над 7 по Рихтер разтърси Турция, броят на жертвите расте (ВИДЕО)

До момента официално се съобщава за над 230 загинали в Сирия в резултат на мощното земетресение, но реалният им брой е многократно по-голям. Много хора все още са под развалините.

Another horrible footage of buildings collapsing in Turkey due to the deadly earthquake. #Turkey #Turkiye #Syria #earthquake #deprem #Türkiyem #ACİL #Malatya pic.twitter.com/sJMOGIG5EM