ВИДЕО: Да си пред вулкан, когато почне да се гневи

Но нови впечатляващи кадри ги представят в друга светлина. На краткото видео по-долу се вижда как вулканът Ебеко изхвърля прах и пепел на 2,5 километра височина.

Ебеко е активен вулкан, издигащ се на остров Парамушир от групата на Северните Курили. Намира се в северната част на хребета Вернадски, на 6 км от град Северо-Курилск. Височината му е 1156 м над морското равнище. Между 1793 и 1991 година изригва 11 пъти.

On the #Kuril Islands, the Ebeko volcano threw out a column of ash 2.5 km high. pic.twitter.com/UnTVB5LTSv